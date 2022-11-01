В результате ракетного удара по пятиэтажке в Николаеве 16-летний парень потерял родителей

В результате ночного ракетного удара по Николаеву, в результате которого была разрушена часть пятиэтажного дома, 16-летний юноша остался сиротой.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Известно, что родители парня спали в одной комнате, а он – в соседней. Вражеская ракета полностью уничтожила ту часть квартиры, где спали родители юноши – он остался сиротой.

Как известно, ночью оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве, в результате чего была разрушена часть дома с первого по пятый этаж. В настоящее время известно по двум погибшим и двум раненым. Поисково-спасательные работы продолжаются.