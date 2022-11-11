Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли призывает Украину к переговорам с россией, - NYT

По информации американских СМИ, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли призывает Украину к переговорам с россией. По его мнению, Киев должен попытаться закрепить свои успехи на поле сражения за столом переговоров. В то же время советники президента США Джо Байдена – против.

Об этом сообщает The New York Times, пишут Буквы.

На самом высоком уровне правительства Соединенных Штатов возникло разногласие относительно того, давить ли на Украину, чтобы Киев возобновил переговоры с москвой, чтобы завершить полномасштабную войну по дипломатическому пути.

Один из настаивающих на переговорах – председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. В то же время, другие советники американского президента против этого. подчеркивая, что для дипломатии еще рано.

Генерал Милли на внутренних встречах заявил, что украинцы достигли примерно столько, сколько они могли разумно ожидать на поле боя до наступления зимы, и потому они должны попытаться закрепить эти преимущества за столом переговоров.

Но другие чиновники были против этой идеи, утверждая, что ни одна из сторон не готова к переговорам и что любая пауза в боях лишь даст президенту россии владимиру путину шанс перегруппироваться.

Хотя советники Байдена считают, что война, скорее всего, будет в конце концов урегулирована путем переговоров, по словам официальных лиц, они пришли к выводу, что момент для них еще не наступил, и Соединенные Штаты не должны давить на украинцев и заставлять их вести переговоры в то время, когда ВСУ продвигаются на поле боя.

Эти дебаты – о которых на условиях анонимности сообщили официальные лица – вылились в общество на этой неделе, когда во время речи 9 ноября в Нью-Йорке Милли заявил, что нужно «ловить момент».

Уже 10 ноября в интервью CNBC американский генерал подчеркнул, что все видели, « как украинские военные до самого конца боролись с российскими военными».

«Теперь то, что ждет нас в будущем, неизвестно с каким-либо уровнем уверенности, но мы думаем, что здесь есть определенные возможности для некоторых дипломатических решений», – сказал Милли

Однако Белый дом отмежевался от любых предположений о том, что он подталкивает президента Украины Владимира Зеленского уступить территорию российским захватчикам, даже когда Москва отводит войска от стратегического города Херсона.

«Соединенные Штаты не давят. Мы не настаиваем на чем-то из Украины. То, что мы делаем – это консультируем как партнеры и демонстрируем нашу поддержку не только через публичные заявления или моральную поддержку, но и через ощутимую, физическую поддержку военной помощи, о которой я упоминал ранее», – заявил журналистам 10 ноября советник президента по национальной безопасности. Джейк Салливан.

В последние дни вопрос о позиции Соединенных Штатов по переговорам Украины и россии вызвал оживленные дискуссии с обеих сторон Атлантического океана, когда американские, украинские, российские и европейские официальные лица пытаются расшифровать иногда неоднозначные сигналы из Вашингтона.

Поездка Салливана в Киев на прошлой неделе оставила в некоторых впечатлениях, что администрация Байдена призвала господина Зеленского хотя продемонстрировать готовность к переговорам, но американские официальные лица это отрицали.

Вместо этого, по их словам, в конце встречи, в основном, сосредоточенной на других вопросах, связанных с войной, Салливан предложил Зеленскому подумать о том, что такое «справедливый мир».

Путаница усилилась двусмысленными комментариями Байдена на пресс-конференции 9 ноября. Отвечая на вопрос, считает ли он, что у Украины теперь есть рычаги влияния, необходимые для начала переговоров, президент США ответил неоднозначно.

«Остается увидеть, будет ли вынесено решение относительно того, готова ли Украина пойти на компромисс с Россией», - сказал он.

Позже Байдена спросили, не предлагал ли он Украине подумать об отказе от какой-либо территории, и быстро ответил «нет».

«Это дело украинцев. Ничего об Украине без Украины», – сказал он, повторив официальную линию, что любое решение должно определять Киев, а не США или Европа.

«Я знаю одно: мы не будем говорить им, что они должны делать», – добавил Байден.

Очевидная готовность к переговорам в определенный момент вызвала резкую критику некоторых экспертов по внешней политике, которые утверждают, что было бы ошибкой считать, что Украина не способна отвоевать оккупированные россией территории.

«Соединенные Штаты и европейские партнеры не должны предупреждать возможность, даже вероятности, большего военного успеха Украины, настаивая на прекращении огня или предполагая, что Украина не может, например, освободить Донбасс или даже Крым», – сказал Дэниел Фрид, бывший кадровый дипломат сейчас работает в Атлантическом совете.

Дебаты в Вашингтоне проходят на фоне того, что поднимаются вопросы о будущей американской поддержке украинских военных усилий.

Конгрессмен Кевин Маккарти из Калифорнии, лидер республиканцев, надеющийся стать спикером Палаты представителей в новоизбранном Конгрессе, отклонил « чистый чек » по продлению помощи Украине, хотя другие лидеры республиканцев, в частности сенатор Митч Макконнелл из Кентукки, остаются непоколебимыми сторонниками Киева.

Во время внутренних дискуссий в Белом доме генерал Милли был сильным голосом дипломатии, но не хочет производить впечатление, что он подрывает украинцев, заявили чиновники.

Он указал на спутниковые снимки, свидетельствующие, что россияне роют траншеи и устанавливают жесткие линии на большей части оккупированной территории, готовясь к зиме, когда на фронте, вероятно, стихнут активные боевые действия. Уход россиян от Херсона, по-видимому, преследовал цель создать более обороноспособную позицию.

Учитывая это, по словам официальных лиц, генерал утверждал, что понижение интенсивности боевых действий откроет возможность начать переговоры.

Во время обсуждений в Белом доме он вспомнил о Первой мировой войне, когда две стороны вели многолетнюю окопную войну с небольшими изменениями территории, но с миллионами потерь, пример, который он также привел в своей речи в Экономическом клубе Нью-Йорка на этой неделе.

Дело не в том, чтобы вознаграждать путина, сказали официальные лица, описывая точку зрения генерала, а в том, что, возможно, сейчас пришло время, когда Украина и ее союзники могут начать работать над политическим решением проблемы, потому что военное решение может быть недоступным в ближайшем будущем.

Суждения генерала Милли не разделяют Байден и Салливан, добавили чиновники. По их словам, Путин не изъявил желания вести переговоры, а украинцы были ободрены успехом ВСУ на поле боя, из-за чего они не желали торговать территорией за столом переговоров.

Если бы Соединенные Штаты подтолкнули Украину к переговорам на этом этапе, сказали официальные лица, это дало бы сигнал путину, что все, что он должен сделать – это затянуть войну еще немного и, в конце концов, американцы сделали бы его работу за него.