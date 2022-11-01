Оккупанты не смогли запустить завод «Чумак» и начали его «тотальное разграбление», – СМИ

Российские оккупанты не смогли возобновить работу захваченных ими предприятий Херсонской области, в частности завода «Чумак». По словам сотрудников предприятия, сейчас на «Чумаке» происходит «тотальное разграбление».

Об этом сообщил Центр журналистских расследований (ЦЖР), ссылаясь на слова жителей Каховки и работников завода. Оккупанты ранее «передали» предприятие во «временное управление» подконтрольных РФ фирм, однако выпуск продукции так и не приступили.

«В расположенном в Каховке ЧАО «Чумак» оккупанты украли весь транспорт, оборудование, а также все запасы готовой продукции – их здесь было по ориентировочным подсчетам минимум на 36 млн грн. Также российские захватчики разворовали все остатки наличных, вырученных за продажу ранее изготовленной продукции», – сообщает ЦЖР, ссылаясь на собственные источники.

Интересно, что в сентябре-октябре оккупанты торжественно обещали запустить производство и даже объявляли о наборе сотрудников. Однако предприятие нуждается в импортном сырье, кроме того, организовать работу «Чумака» могут только специально обученные люди.

«Поэтому россияне решили просто разграбить «Чумак». Сейчас, очевидно, готовятся к его уничтожению», – рассказал один из жителей Каховки.

В начале октября «Чумак» «передали» в «временное управление» созданное 13 июля ООО «Олива Групп» (г. Симферополь). Как отмечено в российских реестрах, предприятие занимается переработкой и консервированием мяса.

Подобным новым компаниям захватчики передали и другие предприятия Херсонщины. Это филиалы АО «Каргилл», ООО «Дунапак Таврия». ООО «Энерджи Продакт» («Газобетон Каховка») и ООО «Каховка Протеин Агро».

Как сообщили местные жители, Дунапак Таврия в Олешках уже ограбили. Предприятие занималось изготовлением экологически чистой упаковки.

«Поскольку это предприятие работало исключительно на импортном сырье, россиянам не удалось запустить оборудование. По словам сотрудников, захватчики часть имущества украли, а часть уничтожили. К примеру, они не смогли снять большого монитора в одном из кабинетов, поэтому просто разбили его», – сообщают журналисты.

Кстати, ЧАО «Чумак» ранее изменило юридический адрес. С временно оккупированной Каховки компанию перерегистрировали в адрес киевского офиса компании «Дельта Уилмар Украина». Производство было релоцировано в западных областях Украины.