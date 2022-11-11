В кремле заявили, что путин не поедет на саммит G20, и даже онлайн выступать не будет

Российский диктатор владимир путин не приедет на саммит G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали (Индонезия). Также он не будет выступать в режиме видео-конференции. Вместо него россию будет представлять министр иностранных дел сергей лавров.

Это подтвердили 10 ноября как в индонезийском правительстве, так и в российском посольстве в этой стране.

При этом обе стороны высказали предположение, что путин, возможно, примет участие в одной из встреч в рамках саммита в режиме онлайн.

Однако 11 ноября пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков сообщил, что путин не будет выступать на G20, в том числе онлайн. По словам Пескова, решение не ехать на саммит G20 было именно решением путина, это связано с его графиком и необходимостью нахождения в россии.

Напомним, ранее спикер Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится на Бали в Индонезии, но, скорее всего, в онлайн-формате.