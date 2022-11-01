В россии засекретили данные о потреблении электричества

В россии все больше официальных статистических показателей имеют гриф «секретно». Причиной является то, что по итогам года в стране на фоне войны, развязанной в Украине, ожидается спад экономики , уровня жизни и промышленная рецессия.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в россии вслед за таможенными и банковскими статистическими данными, информацией о золотовалютных резервах, бюджете и объеме добываемой нефти засекретили данные ключевой отрасли, состояние которой сигнализирует об общем положении дел во всей экономике — электроэнергетики.

Отмечается, что диспетчер российской энергосистемы АО «Системный оператор» не раскрывает сведения о потреблении электричества за последний отчетный месяц — октябрь.

Объем информации для открытого доступа «скорректируется», отмечают в компании. Решение было принято из-за того, что в последнее время «участились случаи некорректного использования оперативных данных».

В сентябре, по данным «Системного оператора», потребление электроэнергии в России выросло на 0,4% за год, до 85,2 млрд кВт·ч. А в октябре началось существенное понижение, которое стало рекордным с начала войны: оно составляло 0,8%.

Так, потребление снизилось в каждом втором регионе: в энергосистеме Центра показатель снизился примерно на 3%, в энергосистеме Юга – на 2,7%, Средней Волги – на 2%, Северо-Запада – на 1,7%, а в энергосистеме Урала – 0,4%. В энергосистемах Востока и Сибири – выросло на 2,9%.

«Снижение произошло за счет всех энергосистем, кроме Северо-Запада и Центра. Основной фактор, как предполагается, – уменьшение выпуска энергоемких производств», – отметил регулятор.

«Совет производителей энергии» прогнозирует, что в четвертом квартале спад энергопотребления может ускориться до 2,5%.