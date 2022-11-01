«У мира и Украины есть сила, чтобы наказать террористов», - Зеленский о ракетном ударе рф по Николаеву

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский ракетный удар по дому в Николаеве свидетельствует о том, что рф не стремится к миру.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Очевидно, что россия не думает о мире. Очередной террористический удар по Николаеву, уничтожение российской ракетой жилого дома – это четкое доказательство того, что на самом деле волнует россию: не как прийти к миру, а как нанести самый болезненный вред... Не как начать настоящие переговоры, а как попасть ракетой или дроном во что-то в Украине так, чтобы украинцы страдали… Что ж, у Украины и мира есть сила, чтобы наказать террористов за все содеянное и вернуть мир. Мир на наших условиях, – сказал Зеленский.

Напомним, что в результате удара рф по дому в Николаеве погибли семь мирных жителей.