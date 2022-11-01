«Вы не спрячетесь. Все равно найдем», - Зеленский призвал сдаться оккупантов, оставшихся в Херсоне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сдаваться тех российских оккупантов, которые остались на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Хочу отдельно отметить для тех российских солдат, наемников и коллаборантов, которых бросили в Херсоне и других городах юга. Единственный шанс на спасение – это сдаться в украинский плен. Мы гарантируем отношение к вам по закону и международным нормам. И тем российским военным, кто переоделся в гражданское и где-то там прячется, хочу сказать, что вы не скроетесь. Все равно найдем. Не затягивайте это. Добровольно прийти в украинский плен – это единственный вариант для всех оккупантов, - пояснил Зеленский.