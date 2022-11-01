В Снигиревке оккупанты разрушили и разграбили многие здания: «Первая армия мародеров»

Значительная часть зданий и предприятий в городе Снигиревка была разрушена или повреждена во время российской оккупации.

Фотографии из освобожденного города опубликовал телеграм-канал “Николаевский Ванек”.

На улицах города стоят сожженные автомобили, также заметно большое количество мусора, которое оставили оккупанты в разгромленных домах и предприятиях.

Также опубликованы фото из домов, где были оккупанты. Не уточняется, это Снигиревка или другой освобожденный населенный пункт на Херсонском направлении.

Отметим, что оккупанты, вероятно, совершили в Снигиревке и военные преступления – ранее сообщалось, что в местном отделе полиции они организовали пыточную.