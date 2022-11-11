ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Секретарь СНБО заявил, что Украина не собирается «замораживать» войну

Уже 262-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 11 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 ноября.

Информация постоянно обновляется...

00:31 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не собирается “замораживать” войну после деоккупации Херсона.

– Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, там наши люди, мы видим, как они страдают... Задача Президента – освобождение всех наших территорий от террористов и оккупантов, - сказал Данилов.

00:12 В Запорожской области подбили российские танк и БТР.

00:01 Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что дипломатическое решение вопроса прекращения войны в Украине пока невозможно.

Об этом сообщает “Европейская правда”.

- Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным. Это также тема всех переговоров, которые я до сих пор вел с российским президентом, и я не допустил, чтобы любая критика отвлекла меня от телефонных разговоров с президентом рф… – сказал он.

Однако, по мнению немецкого канцлера, война путина препятствует любому дипломатическому сближению:

- Этой убийственной войной, которую мы сейчас переживаем, путин прежде всего помешал всему, что раньше происходило в плане переговоров, - говорит политик.

Шольц подчеркнул, что выступает против прекращения огня на условиях россии.