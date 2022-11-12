Война на Николаевщине: Враг обстрелял общину «Градами» из Кинбурнской косы

В большей части Николаевской области, за исключением нескольких десятков сел, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 11 ноября доступна по этой ссылке.

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07:02 Обстановка в Таврическом операционном районе напряженная, но контролируемая. Противник занимает оборону вдоль левого берега реки Днепр. Но и на правом продолжаются меры противодействия, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 11 ноября.

Враг после ухода с правого берега основных подразделений совершил подрыв Антоновских мостов с целью усложнения дальнейшего передвижения наших войск.

Силы обороны продолжают мероприятия по деоккупации населённых пунктов на Херсонском направлении. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск добрались до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Начата работа и по областному центру.

Тем временем враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения.

В течение дня из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии атаковали Мировскую и Марганецкую громады Никопольщины. Около 70 снарядов выпущено по населенным пунктам и открытым территориям. Ранения получили 2 гражданских лица.

Из Кинбурнской косы враг бил «Градом» по Куцурубской громаде Николаевщины. Без человеческих утрат.

Нашей авиацией дважды нанесен удар по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах.

Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, три самоходных крупнокалиберных гаубиц «Мста-С», шесть единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.

В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика.

Во вражеской корабельной группировке в Черном море, состоящем из 21 корабля, на боевом дежурстве два надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению «Калибров» – 16.

Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры.