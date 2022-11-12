Россия продолжает блокировать гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины, – ООН

Российская федерация не допускает гуманитарные миссии и грузы ООН на временно захваченные территории Украины.

Об этом сообщила помощница спикера генсека ООН Стефани Тремблей, передает «Укринформ».

- У нас нет доступа через линию столкновения, - сказала Тремблей, отвечая на вопросы журналистов.

Тремблей отметила, что гуманитарные миссии продолжают расширять свою деятельность и готовят грузы «для доставки в районы, где ведутся активные боевые действия, а также в места, недавно перешедшие под контроль (Украина – ред.)».

По словам Тремблей, за последние четыре недели ООН и партнерские организации доставили шесть гуманитарных конвоев в районы Харьковской и Херсонской областей, которые недавно стали доступны международным организациям. Среди грузов – вода, средства гигиены, медикаменты, наборы для пребывания в хранилищах зимой и т.д. Последний из конвоев предназначен для более 7500 человек в трех громадах Херсонщины.

Необходимость оказания гуманитарной помощи становится еще более насущной в связи с энергетическим кризисом в Украине, отметила представитель пресс-службы.

– Мы и наши партнеры продолжаем работать, чтобы увеличить объемы экстренного водоснабжения и санитарно-гигиенических услуг, – подчеркнула Тремблей.

Она добавила, что начиная с февраля гуманитарные организации предоставили услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене более 5,7 миллиона человек.