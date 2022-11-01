Пригожин продолжает вербовать наемников в приграничных с Украиной областях, – ISW

Частная военная компания «Вагнер», которой руководит евгений пригожин, продолжает формировать военные структуры в Белгородской и Курской областях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Спонсор группы «Вагнер» и так называемый «повар путина» евгений пригожин продолжает формировать параллельные военные структуры в Белгородской и Курской областях, несмотря на отсутствие угрозы наземного вторжения украинских войск на территорию россии», – говорится в сообщении.

Также американские аналитики отмечают, что спутниковые снимки подтверждают заявления, сделанные как украинскими, так и российскими источниками, о том, что российские войска разрушили Антоновский и железнодорожный мосты (вблизи Херсона), а также мост через дамбу Новой Каховки (к востоку от города Херсон вблизи Новой Каховки) через реку Днепр, Дарьевский мост (к северо-востоку от города Херсон) через реку Ингулец в последней попытке заблокировать продвижение украинских войск в направлении центральной части Херсонской области.

Кроме того, геолокационные спутниковые снимки также указывают на то, что российские войска подготовили первую и вторую линии обороны к югу от реки Днепр и, вероятно, продолжат укреплять позиции на левом берегу в ближайшие дни.

Украинские войска получили значительные территориальные достижения по всей Херсонской области 11 ноября и продолжают усиливать контроль над западным берегом в ближайшие дни.

ISW оценивает всю западную часть Херсонской области как освобожденную, исходя из того, что россияне лишили себя возможности удерживать территорию на правом берегу Днепра.