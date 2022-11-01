Россияне готовили побег из Херсона в течение трех недель, – британская разведка

Оккупационные войска готовились к бегству из Херсона в последние три недели, вероятно, вывод оккупационных войск начался вместе с так называемой «эвакуацией», которую объявляли оккупанты.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Великобритании.

«Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода уже начался еще 22 октября 2022 года, когда чиновники россиян в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город», - говорится в возведении британской разведки.

Британская разведка допускает, что российские военные, в том числе и в гражданской одежде, покинули город вместе с заявленными 80 тысячами «эвакуированных» лиц.

Бегство оккупантов из Херсона нанесет россии репутационный ущерб, поскольку это был единственный областной центр, который был захвачен оккупантами еще в феврале.

"Уход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра", - отметили в разведке.

Вероятно, россия все еще пытается эвакуировать войска из других районов области через реку Днепр к оборонительным позициям на восточном берегу.