В ОК «Юг» предупредили, что несмотря на освобождение правого берега Днепра, оккупанты еще могут обстреливать Николаев с Кинбурнской косы

Правый берег Днепра в Херсонской области очищен от российских захватчиков, однако угроза вражеских обстрелов города Николаева никуда не исчезла.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны «Юга» Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Так, на Кинбурнской косе в Николаевской области (недалеко от города Очаков) все еще остаются силы противника, которые могут вести обстрелы по областному центру.

— Элементарно географически - расположение вражеских средств на Кинбурнской косе не дает абсолютной защищенности (Николаеву, - ПН), несмотря на то, что мы должны противопоставить с другого берега, и будем вести огонь и контрбатарейные мероприятия, - сказала Гуменюк.

Спикер Сил обороны Юга отметила, что у российских войск там еще есть вооружение, которое может не оставить в покое николаевцев.

— Бдительность должна быть, а мы будем делать свою работу, - добавила Гуменюк.

Напомним, ранее в ОК «Юг» заявили, что оккупанты будут меньше обстреливать Николаев, когда ВСУ освободят Херсон.