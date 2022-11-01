После побега из Херсона количество оккупантов увеличилось в Мариуполе, – советник мэра

В Мариуполе с началом отступления оккупантов из Херсона фиксируют значительное увеличение количества российских военнослужащих, боевиков «лднр» и других формирований оккупационной армии.

Об этом рассказал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов как российских военных, так и «днровцев». Если до этого они двигались мимо города, то сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе. Расквартируются снова в пустых домах и квартирах мариупольцев. Также очередной рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК. По меньшей мере, дважды днем колонны грузовиков количеством в 40-60 автомобилей двигаются из направления Мангуш на выезд в направление Волноваха/Донецк. Также увеличивается количество техники, остающейся в городе. Частично паркуют по привычке прямо в жилых кварталах, недалеко от собственного размещения.

Можно утверждать, что после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов», – пишет Андрющенко.