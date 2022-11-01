Оккупанты заявили, что вместо Херсона «административным центром» области теперь является Геническ

Оккупационные «власти» Херсонской области заявили, что перенесли «административную столицу» и з освобожденного Херсона в Геническ.

Об этом заявил так называемый «пресс-секретарь заместителя председателя регионального правительства» Александр Фомин.

- На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти, - заявил Фомин.

Курортный и портовый город Геническ расположен в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Население города на 1 января 2022 года составляло около 19 тысяч человек.

24 февраля россия оккупировала Геническ, в марте украинцы провели там митинг с плакатами против российской агрессии. Мэр города Александр Тулупов подал в отставку 12 марта, заявление было опубликовано на сайте горсовета. Он заявил, что команда поставлена в условия, когда больше не может «работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления». После этого оккупационные власти сообщили о назначении руководителем города Геннадия Сивака из оккупированного Крыма.