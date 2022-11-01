В рф заявили о наборе для войны в Украине «православных» наемников под «благословением» РПЦ

В россии объявили о намерениях создать первую частную военную компанию при русской православной церкви.

Об этом пишут пропагандистские ресурсы со ссылкой на представителей общества «Морского Кронштадтского Никольского собора».

Организация под названием «Андреевский крест» ранее заялась подготовкой мобилизованных россиян, а теперь «православные» оккупанты хотят отправиться на войну «под собственным флагом».

Отмечается, что отряды Андреевского креста уже благословил настоятель российского храма Алексей Ганьжин.

Напомним, как и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что СБУ понимает все возможные угрозы враждебного влияния в деятельности УПЦ МП, поэтому качественно отрабатывает это направление. Следователи ведомства разоблачили 33 священнослужителя УПЦ МП, исполнявших роли «от классических агентов до банальных корректировщиков огня в рясах».