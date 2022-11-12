Полиция проводит стабилизационные мероприятия в освобожденной части Николаевщины и просит местных предоставлять информацию о преступлениях оккупантов

Правоохранительные органы Николаевской области просят жителей деоккупированных территорий сообщать о преступлениях, совершенных военными рф.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Полиция во взаимодействии с подразделениями Сил безопасности и обороны возобновляет свое присутствие в Снигиревке. Правоохранители будут проводить стабилизационные мероприятия по безопасному существованию и возвращению к нормальной жизни жителей ранее оккупированной территории Николаевщины.

Для того, чтобы зарегистрировать и задокументировать все военные преступления, совершенные на этих территориях, полицейские просят сообщить об этом.

Если вы пережили или стали свидетелями изнасилований, пыток, принудительной депортации, грабежа, получили телесные повреждения, потеряли жилье из-за разрушения или в результате бомбардировок и обстрелов оккупантами, потеряли близких родственников, или любые другие преступления совершенные военными рф, просьба сообщить в полицию по телефонам: (0258) 2-71-56, 0636433887 или 102.

Также правоохранители просят предоставлять информацию о лицах, поведение которых вызывает подозрение и действующих в интересах противника, коллаборантов, вербовщиков, корректировщиков или наблюдателей», – обратились в ГУ Нацполиции.