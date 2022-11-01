Воздушные силы ожидают массированные удары оккупантов по Украине во время саммита G20

Оккупационные войска могут нанести массированный ракетный удар по Украине во время саммита «Большой двадцатки», который пройдет на Бали 15-16 ноября.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

– Все же события надвигаются, и саммит «двадцатки». Они очень любят примерно на такие дни провести какие-нибудь провокации, – заявил Юрий Игнат.

Он отметил, что хотя рф и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, они все же значительно исчерпали свои запасы.

– Те ракеты, которые были у них до широкомасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали… Это сложнейший процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается, – объяснил он.

Напомним, как разведчики рассказали об остатке «Искандеров» в рф.