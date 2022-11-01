Накануне взрывов возле Nord Stream прошли суда с отключенной геолокацией

За несколько дней до утечек на газопроводах системы «Северный поток» в районе Балтийского моря, где проложены трубопроводы, прошли два судна, у которых не работали датчики отслеживания местоположения.

Об этом сообщает Wired со ссылкой на информацию компании SpaceKnow, которая проанализировала спутниковые данные.

«Мы обнаружили несколько темных судов, то есть судов значительных размеров, которые проходили через интересующую нас зону… У них были выключены маяки, то есть не было никакой информации об их передвижении, и они пытались скрыть от мира информацию о своем местонахождении и общей информации», – сказал генеральный директор и соучредитель компании SpaceKnow Джерри Яворницки.

Речь идет о крупных судах – длина каждого из них от 95 до 130 метров.

По его словам, для обнаружения кораблей компания изучила 90-дневные архивные спутниковые снимки этого района. Компания анализирует снимки, полученные от нескольких спутниковых систем, включая платные и бесплатные сервисы.

«У нас есть 38 специальных алгоритмов, которые позволяют выявлять военную технику», - отметил Яворницкий, добавив, что система SpaceKnow может обнаруживать конкретные модели самолетов на посадочных полосах.

Он подчеркнул, что в локации «Северных потоков» находились 25 кораблей, и только два из них отключили транспондеры автоматической идентификационной системы.

Отказ от использования систем отслеживания на крупных судах является нарушением международного права, поскольку корабли могут быть причастны к противозаконному рыболовству или торговле людьми, сказал эксперт.

Как только SpaceKnow идентифицировала корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, которые расследуют инциденты с «Северными потоками». Яворницкий сказал, что чиновники НАТО попросили компанию предоставить больше информации.

Представитель генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, что Альянс не комментирует «детали нашей поддержки или использованные источники». В то же время подтвердила, что НАТО считает инцидент «преднамеренным и безответственным актом саботажа» и усилило свое присутствие в Балтийском и Северном морях.

Источник Wired в НАТО подтвердил, что альянс получил данные SpaceKnow и что спутниковые снимки могут быть полезны при расследовании.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечке на двух нитях «Северного потока – 1» и одной ните «Северного потока – 2». В шведском МИД заявили, что вызвали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток – 1» в Балтийском море привели к наибольшему из когда-то зарегистрированных выбросов метана.

Расследование происшествия ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская генпрокуратура возбудила уголовное дело по акту международного терроризма.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, за подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы.