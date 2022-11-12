Руководителю «минздрава» Крыма объявили подозрение за помощь оккупантам

Константин Скорупский СБУ сообщила о подозрении главе «минздрава» Крыма Константину Скорупскому, который изменил медицинскую систему полуострова под военные нужды оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что «чиновник» организовал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных, атаковавших Юг Украины.

Кроме того, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема захватчиков.

По данным следствия, коллаборантом является бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак, который после захвата региона добровольно присоединился к рядам оккупационной администрации.

Там он получил паспорт рф и вступил в кремлевскую партию «единая россия», в составе которой являлся «депутатом Судакского горсовета».

В октябре прошлого года представители кремля назначили его первым заместителем министра здравоохранения в Крыму, а 22 июля этого года он возглавил это министерство.

В его основные задачи входило «переформатирование» системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии рф против нашего государства.

Следователи Службы безопасности сообщили враждебному приспешнику о подозрении по части 5 статьи 111-1 («Колаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.