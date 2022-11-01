Кладбище возле оккупированного Мариуполя продолжает стремительно увеличиваться

Мариупольское кладбище возле пгт Старый Крым становится все больше. Уже появился новый сектор братских могил – №21.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

«Российские оккупанты принесли в наш город смерть и разрушение. Мариупольцы до сих пор хоронят своих родных, а тысячи жителей до сих пор не знают, где похоронены родственники и знакомые. Другие – без вести пропавшие. Это наша общая боль», – отметили в горсовете.

Напомним, как BBC опубликовали спутниковые снимки массового захоронения под Мариуполем - там насчитывается 1500 новых могил.

Также сообщалось, как в Мариуполе оккупанты требуют 25 тысяч гривен за захоронение погибших от их же обстрела местных жителей.