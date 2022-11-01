Спрятал тело в выгребной яме: на Днепропетровщине мужчину задержали за убийство друга

В Днепропетровской области мужчина убил своего друга, а тело спрятал в выгребной яме собственного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Сообщение об исчезновении 44-летнего мужчины поступило в полицию 19 августа 2022 года. Мать пропавшего рассказала, что сын вышел из дома и не вернулся.

Полицейские приступили к поиску мужчины и установили, что к смерти пропавшего причастен 40-летний односельчанин.

Установлено, что 17 августа у дома подозреваемого между мужчинами произошла ссора, во время которой нападавший нанес приятелю смертельные телесные повреждения. Чтобы скрыть преступление и избежать наказания, он спрятал тело в выгребную яму на территории собственного домовладения, отметили в полиции.

11 ноября мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.