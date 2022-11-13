США указали Индии на условие покупки российской нефти

Индия может и дальше покупать российскую нефть, сколько она хочет, в том числе по ценам выше установленного G7 механизма ограничения цен. Но при этом он не сможет пользоваться услугами западных страховых, финансовых и транспортных компаний.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

Ограничение по-прежнему приведет к снижению мировых цен на нефть и ограничению доходов россии, сказала Йеллен в интервью Reuters в кулуарах конференции, посвященной углублению американо-индийских экономических связей. Еллен добавила, что Россия не сможет продавать столько нефти, как сейчас, после того, как ЕС прекратит импорт, не прибегая к ограничению цен или значительным скидкам от текущих цен.

«России будет очень тяжело продолжать поставлять столько нефти, сколько они делали, когда ЕС перестанет покупать российскую нефть. Они будут активно искать покупателей. И многие покупатели полагаются на западные услуги», — сказала Йеллен.

Индия является крупнейшим покупателем нефти в России после Китая. Окончательные детали ценового потолка, который будет введен G7 и Австралией с 5 декабря, все еще обсуждаются.

Существование ограничения даст Индии, Китаю и другим крупным покупателям российской нефти возможность снизить цену, которую они платят Москве, сказала Еллен. Российская нефть будет «продаваться по выгодным ценам, и мы рады, что Индия, Африка или Китай заключили это соглашение. Все хорошо», - добавила Йеллен.

Еллен сказала, что Индия и частные индийские нефтяные компании также могут покупать нефть по любой цене, которую они хотят, если они не пользуются этими западными услугами и находят другие услуги. И в любом случае это нормально».

Ограничение призвано сократить доходы россии от нефти, сохранив российскую нефть на рынке за счет отказа в страховании, морских услугах и финансировании, предоставленных западными союзниками для танкерных грузов по цене выше фиксированного потолка. Верхним пределом может стать исторический средний уровень цен на российскую нефть марки Urals 63-64 долларов за баррель.

Ограничение — это концепция, продвигаемая Соединенными Штатами с тех пор, как в мае ЕС впервые изложил планы эмбарго на российскую нефть, чтобы наказать Москву за ее вторжение в Украину.

Замечания Йеллена были сделаны после того, как министр иностранных дел Индии заявил на прошлой неделе, что его страна будет продолжать покупать российскую нефть, потому что это выгодно Индии.

Еллен отметила, что даже с российскими танкерами, китайскими танкерами и «теневым» флотом старых, выведенных из эксплуатации танкеров и судов с измененным флагом, «им будет очень тяжело продать всю нефть, которую они продавали, без разумной цены».