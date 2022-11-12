«Оккупанты планировали воспитывать русский дух и патриотизм»: В школе под Изюмом обнаружили пол тысячи учебников из россии

Правоохранители изъяли 500 российских учебников из Богуславской общеобразовательной школы (Харьковская область). Оккупационная «власть» планировала преподавать детям по программе россии.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры.

«В учебном заведении зафиксирована очередная неудачная попытка оккупантов внедрить российское образование. Обычные школьные кабинеты, где учились маленькие украинцы, превратились в состав книг российской федерации», – говорится в сообщении.

По информации прокуроров, учебники россии будут вовлечены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности как вещественные доказательства. В общей сложности было изъято более 500 учебников русского образца для учащихся 1-11 классов.

«Агитация, пропаганда и воспитание «русского духа и патриотизма» – основные цели российской так называемой учебной программы», – добавили правоохранители.