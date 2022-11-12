Россияне вывезли из херсонской библиотеки ценные фонды книг про историю юга Украины

Российские оккупанты вывезли из Херсона очень ценные фонды областной библиотеки им. Гончара.

Об этом сообщил директор областной библиотеки имени Гончара Надежда Коротун, которую цитирует Херсонский городской совет.

«Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии. Они бесценны, это самая большая коллекция краеведческих фондов. Для ученых и преподавателей, студентов и краеведов – источники информации для исследований. Уничтожен информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины», - говорится в сообщении.

Директор библиотеки выразила надежду, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку.

Напомним, оккупанты вывезли из Херсона 15 тысяч картин в Симферополь.