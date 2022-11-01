Президент Зеленский поблагодарил николаевских морпехов и десантников за оборону Донбасса

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех военных, которые воюют за Украину, в частности, выдерживает российские атаки на Донетчине, где по его словам « просто ад». Среди военных формирований, которых поблагодарил Президент, первый и второй батальоны 36-й отдельной бригады морской пехоты и 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которые базируются в Николаеве.

Слова благодарности Глава государства высказал во время обращения к нации.

«Отдельно хочу сегодня обратиться ко всем нашим военным, которые находятся на других участках фронта, ко всем, кто заботится о нашей безопасности на границах, ко всем, кто защищает Украину в воздухе и на море, ко всем, кто работает на оборону в тыловых областях . Этот успех на юге стал возможным благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники в Херсонской области, – это слова благодарности вам всем. Всем, кто воюет за Украину, кто работает на нашу победу и кто на своем уровне помогает и достигает нужных нашему государству результатов », - сказал Президент.

Отдельно он поблагодарил защитников Донецкой области.

« И особенно это слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки в Донецкой области – там просто ад. Там ежедневно очень жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро, выдерживают страшное давление кафиров, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно. Благодаря крепкой обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции по другим направлениям. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестоких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка… Первый и второй батальоны 36-й отдельной бригады морской пехоты, 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 72-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада и 55-я отдельная артиллерийская бригада «Запорожская Сечь», которая всех там поддерживает… Спасибо вам, воины, за вашу стойкость, за вашу храбрость! » – сказал Президент.

Также Зеленский назвал военные подразделения, принимавшие участие в освобождении Херсона.