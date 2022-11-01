«Такие случаи не редкость»: Часть пленных россиян не хочет возвращаться в рф, а некоторые даже идут воевать против путина

Андрей Юсов Часть российских военнослужащих, попавших в плен в ВСУ, не хотят возвращаться в рф. Некоторые даже желают стать к оружию за Украину и бороться против путинского режима.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны и Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

– Мы количество пока не комментируем, но такие случаи не редкость. Значительно больше их стало после так называемой «частичной», а на самом деле тотальной мобилизации в россии. Безусловно, часть этих мобилизованных – это люди, которые не хотели оказаться на реальном фронте, на войне, они не понимают, что они здесь делают и почему должны погибать за какие-то идеи путина. Поэтому да, особенно среди добровольно сдающихся в плен есть много тех, кто не хотел бы возвращаться. И Украина им такую возможность гарантирует, – рассказал Андрей Юсов.

Также Юсов ответил на вопрос, идут ли пленные россияне в легион «Свобода России»:

– Граждане российской федерации имеют возможность обратиться в легион и попасть в его ряды. Конечно, после определенных процедур, проверки и так далее. В том числе те, кто пользуется проектом Координационного штаба «Хочу жить», люди, которые заведомо говорят, что мы не будем воевать против Украины и не будем совершать преступления, сообщают, что хотели бы дальше продолжать службу, воюя на стороне Украины и собственно в том числе борясь за нормальное будущее российской федерации. Да, есть и такие случаи. И легион «Свобода России» и другие формирования – это возможность для россиян не покрывать себя позором и бороться с путинской диктатурой, – добавил представитель ГУР МО.

Напомним, как в легионе "Свобода России" сформировали новые подразделения для борьбы с путинским фашизмом.