ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Херсонской области, ликвидированных вывезли двумя грузовиками

Уже 263-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 12 ноября, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 13 ноября.

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08:40 В районе Бахмута ВСУ сбили вражеский вертолет, веротяно Су-24.

08:30 Перетрофеенный вертолет Ми-24 в Херсонской области.

08:16 Генштаб ВСУ в своей утренней сводке сообщил, что по уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Херсонской области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находилось до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. В ближайший госпиталь доставлены 56 тяжелораненых, из которых, вскоре, умерли еще 16 человек. Окончательная информация по потерям оккупантов уточняется.

07:59 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что с а 12 ноября россияне убили 2 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте.

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 2 погибших во время оккупации: в Ямполе и Яровой. Еще 1 человек в области получил ранения.

07:30 Председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин пообещал, что скоро в Херсон вернут железнодорожное сообщение.

«Длинный день. Но мы должны добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон. Разминирование идет быстро, но все же занимает время. Поврежденный путь и разбитые вагоны пофиксируем быстро. Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон», - написал он в Telegram.

07:17 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью россияне ударили «Градами» и тяжелой артиллерией по Никопольскому и Марганецкому общинам.

«Больше всего пострадал Никополь. В ночной город прилетели около 40 смертоносных снарядов. Ранены две женщины - 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести. В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач. Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пламя огнеборцы уже укротили. От обстрелов пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж. В Марганецкой общине людей не задело. Повреждены частные дома», - написал Резниченко.

01:35 ТК «Оперативный ВСУ» опубликовал видео с итогами 262-го дня войны после полномасштабного вторжения России в Украину.

00:05 Вчера днем обстреляли Краснопольское общество Сумщины - вражеский вертолет выпустил с территории россии 15 неуправляемых ракет, об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Фейсбуке .

«Сегодня (12 ноября) около 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по Краснопольской общине», - говорится в сообщении.

Как уточнил глава области, вражеский вертолет с территории россии направил на приграничье 15 неуправляемых ракет.

По информации Живицкого, обошлось без жертв и разрушений.