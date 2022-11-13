Война на Николаевщине: Вчера вечером враг обстрелял акваторию Очакова

На большей части Николаевской области, за исключением Кинбурнской косы, нет российских оккупантов.
Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.
В этой новости мы будем следить за событиями 12 ноября, происходящими на территории Николаевской области.
Хронология событий 12 ноября доступна по этой ссылке.
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08:46 Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:30 утра 13 ноября.
Вчера, 12 ноября, в 20:10 враг наносил удары РСЗО по акватеритории Очаковской общины Николаевского района. Пострадавших нет.
В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.