Война на Николаевщине: Вчера вечером враг обстрелял акваторию Очакова

На большей части Николаевской области, за исключением Кинбурнской косы, нет российских оккупантов.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 12 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 12 ноября доступна по этой ссылке.

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08:46 Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:30 утра 13 ноября.

Вчера, 12 ноября, в 20:10 враг наносил удары РСЗО по акватеритории Очаковской общины Николаевского района. Пострадавших нет.

В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.