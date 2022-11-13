«Скоро Николаевщина будет спать спокойно»: Ким заявил, что оккупанты отошли подальше за Днепр, поэтому вероятность обстрелов ракетами С-300 уменьшилась

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что регион с меньшей вероятностью будет подвергаться обстрелам ракетами С 300, ведь оккупанты отошли подальше за Днепр.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

— Мы здесь еще не понимаем до конца, что фронт изменился. Все мы радуемся. Безусловно, что российские войска отошли не только за Днепр, но и дальше, потому что боятся HIMARS ВСУ, вероятность того, что нас будут обстреливать ракетами С 300, существенно уменьшилась. Я считаю, что в ближайшее время Николаевская область будет спать спокойно, а мы будем и дальше работать с партизанами и херсонскими группировками, потому что юг и Николаев продвигаются вперед, чтобы продолжать работу, - заявил он.

Также Виталий Ким добавил, что в населенных пунктах Николаевщины, которые недавно были под оккупацией, проводится разминирование территорий, стабилизационные мероприятия, ведь там нет света и воды. Туда завезли два генератора, чтобы запустить воду.

— Все это вопрос времени. У нас вся команда сейчас работает на восстановление региона, – добавил он.

Напомним, в ОК «Юг» предупредили, что несмотря на освобождение правого берега Днепра, оккупанты еще могут обстреливать Николаев из Кинбурнской косы.