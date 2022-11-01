Оккупант рассказал про изнасилование 12-летней девочки в Луганской области

Оккупант, которого недавно мобилизовали в рф и чье подразделение базируется в Кременной Луганской области рассказал об изнасиловании ребенка десятью военнослужащими рф.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованный СБУ.

- А ты знаешь почему в город сейчас не пускают? Короче, эти военнослужащие изнасиловали 12-летнюю девочку. Десять человек. И их найти не могут, и поэтому не выпускают в город никого, - говорит он.

Еще один мобилизованный оккупант из-под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении по этой же причине.

- Ну короче, теперь ни в огород, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы. Короче непонятно.

Напомним, как оккупант на Херсонщине рассказал про большие потери личного состава и техники: «Каждый день груз-200, груз-300».