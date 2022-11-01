«Все не так плохо»: Замазеева вместе с Сенкевичем осмотрели перебитый оккупантами водопровод на Николаев

Председатель облсовета Анна Замазеева вместе с городским председателем Николаева Александром Сенкевичем и народным депутатом Игорем Копытиным побывали в освобожденном селе Киселевка, где проходит поврежденный оккупантами водогон на Николаев.

Об этом Замазеева сообщила в Telegram.

Глава облсовета напомнила, что село было в оккупации почти с первых дней полномасштабного наступления россии.

«Именно в районе этого села, в апреле, оккупанты впервые серьезно повредили водопровод, который снабжал Николаев водой из Днепра. И с этого времени у нас исчезла питьевая вода. Сегодня населенный пункт освобожден нашими воинами. В скором времени, специалисты начнут чинить водопровод и оборудование, для восстановления водоснабжения в Николаеве. На видео знаменитая труба в Киселевке, по которой поступала вода в Николаев, но это не единственное место, где есть серьезные повреждения», - написала она.

Замазеева добавила, что вместе с городским головой Александром Сенкевичем и народными депутатами Украины, в частности, Игорем Копытиным и Юлией Гришиной были в Киселевке и в соседних селах, куда завезли гуманитарный груз и осмотрели место повреждений.

«Работы там не мало и все это осложняется опасностью, из-за минирования территории сбежавшим врагом. Поэтому давайте терпеливо ждать, как наши саперы все разминируют и водопровод будет восстановлен. А пока, со своей стороны, продолжаем снабжать николаевцев питьевой водой. Делать столько, сколько это понадобится! Не забываем благодарить наших Героев из ВСУ, которые гонят врага с нашей земли. Мы обязательно все отстроим! Там где развевается украинский флаг - там всегда мир и согласие!» – резюмировала председатель облсовета Замазеева.

В свою очередь Александр Сенкевич рассказал, что сейчас происходит разминирование водопровода.

– Таких мест несколько. Сейчас там работают саперы, они разминируют близлежащие территории. Так, во время моего визита пиротехники неподалеку нашли три мины. Сейчас идет процесс разминирования, после чего наш водоканал будет заходить туда и ремонтировать трубу. Сейчас также осматривают станцию ​​водозабора, там есть проблемы с электричеством. Но все не так плохо, как могло быть. Сегодня все ветви власти слаженно работают над тем, чтобы в Николаеве появилась нормальная вода, – заявил Сенкевич.

Напомним, по словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, на ремонт двух поврежденных точек водопровода требуется минимум 15 дней. Остальные три точки заминированы, и в каком они сейчас состоянии, пока неизвестно.