«Устраиваем ху* пойми что! Это профанация!»: в рф мобилизованные устроили бунт и «напихали» генералу

В рф мобилизованные в оккупационную армию в парке «Патриот» устроили бунт из-за плохой подготовки.

Об этом сообщает “Верстка”.

Мобилизованные из войсковой части 95370 в подмосковном парке «Патриот» выдвинули претензии генералу.

- Мы на войне строем будем ходить? А ху** мы тогда это делаем? Это профанация, имитация стрельб, имитация учений, имитация строя… Один раз мы были на полигоне для стрелков, всё остальное время мы на танковом полигоне занимаемся дро***. Почему мы проводим стрельбы на танковом полигоне? Мы из двух недель пять раз сходили на стрельбы по 15 патронов, - говорит представитель “мобиков”.