Оккупанты стягивают войска в Мелитополь, а в Каховке их стало значительно меньше

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13.11.2022 19:05

оккупанты увеличивают группировку своих войск в районе Мелитополя Запорожской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По периметру города строятся укрепления и фортификационные сооружения. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

Во временно занятых врагом населённых пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Фотофакт