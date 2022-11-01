«На Херсонщине оккупанты совершили такие же зверства, как и в других регионах», - Зеленский

В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживают тела убитых – и гражданских, и военных, – пояснил он.

Сейчас идет задержание российских солдат и наемников, брошенных на этой территории, и обезвреживание диверсантов. Зеленский предупредил о российских минах, из-за которых погиб один сапер и еще четверо были ранены.

– Но прошу, пожалуйста, не забывайте, что ситуация в Херсонской области все еще очень опасна. Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четверо получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть очень осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах, – обратился Президент.

Он сообщил, что в Херсонской области будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тысяч местных жителей по состоянию на данный момент.