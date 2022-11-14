Российская агрессия нанесла ₴2 миллиарда ущерба украинским животноводческим фермам

В Минагрополитики подсчитали ущерб, нанесенный оккупантами животноводческим фермам. По словам руководителя управления животноводства и племенного дела Елены Дадус, ущерб на подконтрольных и деоккупированных территориях составляет уже около 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

По словам чиновницы, сокращение в отрасли от общего объема по сравнению с прошлым годом составляет 15%.

- В настоящее время подтверждены потери 6 тысяч голов коров, до 100 тысяч поголовья свиней, более 3,5 миллионов голов птицы, 206 предприятий разрушены или повреждены, - рассказала Дадус.

Больше всего пострадали Черниговская, Харьковская, Сумская, Киевская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области. Также министерство разрабатывает алгоритм для подсчета ущерба, нанесенного частным хозяйствам.

В Минагрополитики уверяют, что несмотря на потери, угрозы продовольственной безопасности страны нет, поскольку работающие предприятия обеспечивают потребность внутреннего рынка в молочных, мясных и других продуктах. Удается удовлетворять экспортный спрос.