ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Уже 264-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 13 ноября, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 14 ноября.
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00:46 В ближайшие недели США намерены объявить о дополнительном пакете военной помощи для Украины.
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает “Лига.net”.
- Мы по-прежнему непреклонно намерены оказывать помощь в области безопасности. Есть пакет помощи, о котором мы только что объявили, а в ближайшие недели будет еще один, через такой же промежуток времени и на ту же сумму, - сказал Салливан.
10 ноября Белый Дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на $400 миллионов, в который вошли ракеты для систем ПВО Hawk и ЗРК Avenger.
00:17 Опубликовано видео, как украинская БМП штурмует позиции оккупантов, ориентировочно в Херсонской области. По итогам боя россияне сбежали со своего опорного пункта.
00:15 На освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.
Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, пишет “Украинская правда”.
- Мы наблюдаем традиционную картину для деоккупированных территорий – полицейские управления широко использовались как пыточные, людей держали в абсолютно нечеловеческих условиях, расстреливались гуманитарные конвои. Я уже молчу о десятках имущественных преступлений оккупантов против мирного населения, - сказал он.