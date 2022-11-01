Война на Николаевщине: Под утро оккупанты обстреливали с РСЗО Очаковскую общину

Почти вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, свободна от российских оккупантов. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.

При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 13 ноября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

08:30 Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки по состоянию на 08:30 утра 14 ноября от Николаевской ОВА.

Оккупанты сегодня, 14 ноября, с 04:56 наносили удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской общины Николаевского района. Пострадавших нет.

В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

По информации районных военных администраций.