Война на Николаевщине: Под утро оккупанты обстреливали с РСЗО Очаковскую общину

Почти вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, свободна от российских оккупантов. Но враг продолжает обстрелы населенных пунктов области, в том числе и сам Николаев.
При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.
В этой новости мы будем следить за событиями 14 ноября, происходящими на территории Николаевской области.
Хронология событий 13 ноября доступна по этой ссылке.
Информация постоянно обновляется:
08:30 Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки по состоянию на 08:30 утра 14 ноября от Николаевской ОВА.
Оккупанты сегодня, 14 ноября, с 04:56 наносили удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской общины Николаевского района. Пострадавших нет.
В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
По информации районных военных администраций.