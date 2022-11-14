«Обе стороны вряд ли прекратят боевые действия зимой»: Аналитики ISW прогнозируют усиление боевых действий в Украине

Вооруженные силы должны воспользоваться ошибкой президента страны-агрессора владимира путина, который «подгоняет» свои войска вести наступательные действия, считают аналитики Института изучения войны.

Об этом идет речь в обзоре ISW.

«Украина и ее сторонники должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление при обстоятельствах, гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы», - говорится в отчете.

Сообщается, что украинские войска продолжают достигать ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут достичь больших успехов, если будут подкреплены войсками из западной части Херсонщины.

Россияне, безусловно, также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, но ВСУ, тем не менее, продвигаются вперед, и нет оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо оснащенные и с низким моральным духом российские резервисты смогут остановить украинские войска, окрыленные своими победами, в их продвижении.

Поэтому прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев очень маловероятно. Россияне явно не пытаются создать и укрепить оборонительные позиции по всей линии фронта, а скорее возобновляют наступательные операции в Донецкой области.

Украинцы почти наверняка будут продолжать свои контрнаступательные операции, которые уже ведутся. Обе стороны вряд ли прекратят боевые действия зимой. Боевые действия, скорее всего, усилятся, чем ослабнут с понижением температуры.

Также любая попытка перемирия или прекращения боевых действий в это время будет в подавляющем большинстве в пользу россии.

Тот факт, что путин продолжает подгонять своих генералов к наступлению при существующих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения, говорят в ISW.

«Это, вероятно, связано с теми психологическими факторами, которые заставили Путина отдать приказ о вторжении, но также и с потребностью Путина продемонстрировать свою жесткость фракции, возглавляемой, по крайней мере публично, финансистом "Вагнера" Евгением Пригожиным. Поэтому Путин вряд ли будет стремиться к прекращению огня, если оно не будет сопровождаться значительными украинскими или международными уступками», - говорят аналитики.

В ISW также напоминают, что Украина пока «никоим образом не освободила минимальную территорию, необходимую для ее будущей безопасности и экономического выживания, даже после окончательной победы на западе Херсонщины».