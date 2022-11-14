В британской разведке заявили, что зимние трудности еще больше снизят моральный дух оккупантов

Британская разведка объяснила, что наступление зимы серьезно усложняет условия для военных в полевых условиях и будет влиять и на общую интенсивность операций на театре боевых действий.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 14 ноября.

Как отмечают в нем, смена времени года повлияет на условия и российской, и украинской армии: наступает период кратчайшего светового дня и низких температур.

«Любые решения Генштаба рф частично будут обусловлены наступлением зимы. Световой день сокращается до менее чем 9 часов в сутки по сравнению с 15-16 в разгар лета. Это означает меньше наступательных операций и больше статического оборонного фронта», - отмечают в обзоре.

На решение среди них может влиять доступность приборов ночного видения.

Также вызовом будет холод, и если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями обитания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. Вдобавок, холод почти вдвое сокращает «золотой час» для успешного выживания тяжелораненых.

«Сама погода, скорее всего, приведет к увеличению количества осадков, скорости ветра и снегопада. Каждый из них будет создавать дополнительные вызовы и без того низкому моральному духу российских сил, но также создавать проблемы с обслуживанием оборудования», - считают в разведке.

К тому же базовые задачи, такие как чистка оружия, должны быть адаптированы к условиям, а риск неисправности оружия возрастает.

Напомним, аналитики ISW прогнозируют усиление боевых действий в Украине.