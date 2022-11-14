Из беларуси в россию вывезли 20 ракет С-300/400 для донецкого и луганского участков фронта

Российская авиация продолжает вывозить боеприпасы для зенитных ракетных комплексов, чтобы использовать в войне против Украины.

Об этом 14 ноября в Telegram сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

По ее данным, 13 ноября в беларусь на аэродром Мачулищи прилетел борт с регистрационным номером RF-76605. Он пробыл на аэродроме 2 часа 10 минут. После этого он улетел на аэродром Миллерово (ростовская область, рф).

За день до этого группа заметила движение в направлении аэродрома пяти тралов, которые везли по четыре ракетных контейнера для ЗРК С-300/400, всего – 20 ракет.

«За последние дни в Мачулищи из рф прилетало восемь Ил-76, которые, вероятнее всего, производят вывоз ракет для ЗРК С-300/400 из беларуси», – говорится в сообщении.

«Беларускі Гаюн» отмечает, что ракеты вывозят для дальнейшего снабжения группировок рф на луганском и донецком направлении.



Напомним, в Пентагоне считают, что рф потеряла уже половину своих танков в Украине.