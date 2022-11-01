«Чудес не бывает»: Качиньский уверен, что без помощи Польши Украина была бы оккупирована россиянами

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что без помощи Польши Украина бы уже была оккупирована.

Его цитирует агентство РАР.

По его словам, поляки зарекомендовали себя и его страна смогла принять смелое решение помогать Украине, несмотря на угрозы президента рф владимира путина.

Качиньский добавил, что Польша решила «быть главным логистическим центром, когда речь идет о помощи, то есть хабом, который существует вблизи Жешува и многих других проектов, направленных на то, чтобы Украину могли поддержать другие».

«Если бы Польша приняла другие решения, Украина сегодня была бы оккупирована россиянами. Они фантастически защищаются и перед ними нужно низко поклониться – перед силой этого общества, перед мужеством, героизмом их воинов, а также перед боевым мастерством их воинов. Но чудес не бывает. Вы должны иметь оружие, боеприпасы, горючее», – подчеркнул политик.

Напомним, что Польша «замораживает» отношения с Венгрией – Качиньский посоветовал Орбану сходить к офтальмологу, если он не видит, что случилось в Буче.