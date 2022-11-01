Николаевские морпехи показали, как забросали минами пулеметное гнездо оккупантов

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14.11.2022 18:12

В Херсонской области минометчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили пулеметное гнездо оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.

Огневую точку противника уничтожили несколько раньше еще до полного освобождения правобережья Херсонщины.

“Огонь кафиров донимал наших собратьев, поэтому морпехи огнем 120мм калибра просто сожгли вражеские позиции, а российским солдатам в очередной раз осталось только “принять непростое решение”, - говорится в сообщении.

Фотофакт