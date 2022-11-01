Николаевские морпехи показали, как забросали минами пулеметное гнездо оккупантов

В Херсонской области минометчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили пулеметное гнездо оккупантов.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.

Огневую точку противника уничтожили несколько раньше еще до полного освобождения правобережья Херсонщины.