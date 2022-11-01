Мэр Сенкевич заявил, что количество обстрелов уменьшилось, потому что оккупанты заняты развертыванием новой линии обороны

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что несмотря на то, что ВСУ подвинули кафиров на левый берег Днепра и освободили Херсон, город все равно может подвергаться обстрелам.

Об этом он сообщил в эфире Украинского медиацентра

— Николаев активно обстреливают все время полномасштабной войны. Последние две недели не так часто, однако, только три дня назад в результате попадания вражеской ракеты разрушены пять этажей в жилом доме, погибли семь человек. Шестерых нашли на месте, один человек скончался в больнице от травм. С тех пор мы слышим взрывы на окраинах города, но в Николаеве их пока нет. Это связано с тем, что город был обстрелян из ракетных комплексов С-300, расположенных под Херсоном. Пока я понимаю, враг перебросил их на левый берег Днепра и там разворачивает новую оборону и места для нападения. Сейчас у нас тихо, однако, не думаю, что так будет всегда. Надеюсь, как можно дольше, – говорит мэр.

Напомним, Сенкевич рассказал, когда выехавшие горожане смогут вернуться в Николаев.