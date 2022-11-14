Мозамбик будет поставлять газ в Европу – он воспользовался санкциями против россии

Мозамбик отправил свою первую партию сжиженного газа на экспорт, который может помочь облегчить энергетический кризис в Европе.

Об этом сообщает издание Further Africa.

Мозамбик экспортирует газ в Европу, поскольку россия сокращает поставки. Для Мозамбика – одной из самых бедных стран мира – это означает конец десятилетнего ожидания монетизации одного из самых больших морских газовых месторождений Африки.

Производственная платформа имеет мощность 3,4 миллиона тонн топлива в год, что равняется примерно одной трети импорта сжиженного газа в Великобританию в прошлом году.

Европейские рынки готовятся к возможному полному прекращению поставок газа из россии, это привлекло внимание к ресурсам Мозамбика. Месторождения природного газа у побережья Мозамбика когда-то привлекли инвестиции в размере 120 миллиардов долларов и имеют решающее значение для государства и, как ожидается, изменят его экономику.

Каждый из береговых производственных объектов стоимостью более 20 миллиардов долларов, которые планировали TotalEnergies SE и ExxonMobil Corp., стоит больше, чем валовой внутренний продукт Мозамбика, однако оба они остановились из-за повстанческого движения, связанного с Исламским государством.

Начавшаяся в 2017 году война, достигла своего апогея в марте прошлого года, когда повстанцы совершили набег на город рядом с заводом по производству LPG, что заставило TotalEnergies отозвать весь персонал. С этого времени военная помощь из Руанды и регионального блока вытеснила повстанцев из ключевых городов и баз глубоко в лесу.