В Луганской области оккупанты планируют депортировать население из трех прифронтовых городов

Из-за сложной гуманитарной ситуации в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В городе Мариуполь оккупационные власти вместо обеспечения минимальных бытовых потребностей населения осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды. Оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца.