Оккупанты подорвали энергообъект, который поставлял электроэнергию на Херсонщину и часть Николаевщины

Энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и большую часть Николаевской области, практически уничтожен.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

“Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорный, аккумуляторный – что, по мнению террористов, не произвели взрывы, дополнительно расстрелян и разбит. Несколько гектаров последствий бессильной злобы кафиров перед бегством с правобережья Херсонщины”, - сообщил он.

Сейчас прорабатывают схемы заживления освобожденной Херсонщины из двух соседних областей. Саперы уже обследуют высоковольтные линии, проходящие вдоль территорий, где совсем недавно шли тяжелые бои. Уровень заминированности там очень высок. Большая часть освобожденной Херсона без света с 6 ноября.