Вице-премьер Верещук рекомендует эвакуироваться жителям опасных районов Херсонщины и Харьковщины

Вице-премьер Ирина Верещук из-за угрозы российских обстрелов рекомендует эвакуироваться жителям Херсонской и Харьковской областей.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По ее словам, враг в тупике, поэтому может мстить мирным жителям. Подобную тактику захватчики неоднократно демонстрировали во время предыдущих освобождений наших населенных пунктов. Верещук просит граждан уезжать из опасных районов.
– Мы понимаем, что жителям Херсонской и Харьковской областей будет тяжело пережить зиму. Поэтому предлагаем все-таки эвакуироваться, особенно женщинам с детьми, старикам и маломобильным, – сказала Ирина Верещук. – Освобождение продолжается мощно. И враг постарается отомстить населению за то, что оно не приняло оккупантов.
Она заверила, что есть все возможности, чтобы люди перезимовали в более безопасных регионах.
- При размещении людей мы рассчитываем не только на модульные городки. Хорошо работает программа «Убежище», дополнительно стимулирующая тех, кто размещает у себя людей. Также есть 5670 мест компактного проживания, и их количество постоянно увеличивается. В общей сложности ОВА могут принять на зиму около 400 тысяч человек, если потребуется. Мы над этим сейчас работаем, – сказала Верещук.