Вице-премьер Верещук рекомендует эвакуироваться жителям опасных районов Херсонщины и Харьковщины

Вице-премьер Ирина Верещук из-за угрозы российских обстрелов рекомендует эвакуироваться жителям Херсонской и Харьковской областей.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По ее словам, враг в тупике, поэтому может мстить мирным жителям. Подобную тактику захватчики неоднократно демонстрировали во время предыдущих освобождений наших населенных пунктов. Верещук просит граждан уезжать из опасных районов.

– Мы понимаем, что жителям Херсонской и Харьковской областей будет тяжело пережить зиму. Поэтому предлагаем все-таки эвакуироваться, особенно женщинам с детьми, старикам и маломобильным, – сказала Ирина Верещук. – Освобождение продолжается мощно. И враг постарается отомстить населению за то, что оно не приняло оккупантов.

Она заверила, что есть все возможности, чтобы люди перезимовали в более безопасных регионах.