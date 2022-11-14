ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Херсоне установили гигантский флагшток с украинским знаменем – ранее его уберегли от оккупантов

Уже 264-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

Преступности.НЕТ ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 14 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 ноября.

Информация постоянно обновляется...

01:11 В Херсоне установили гигантский флагшток, который планировали смонтировать перед российской оккупацией города.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

“Помните в 2021 году у нас произошел не очень хороший случай, когда упал флагшток в Херсоне во время его установки? Конечно, сразу заказали новый. И как раз планировали его установить весной 2022 года. Сделали специальный фундамент на самой высокой точке Херсона. Чтобы было видно даже с левого берега. Февраль 2022 года, война, оккупация города. Так вот. Ребята спрятали флагшток на производстве. И он пережил всю оккупацию! И сегодня рано утром мы установили его. Установили в украинском Херсоне. И подняли украинский флаг”, - рассказал Тимошенко.

00:27 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине $500 миллионов дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против россии.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

Это обязательство основывается на $500 миллионах военной помощи Украине, объявленных в бюджете на 2022 год, и будет направлено на военное, наблюдательное и коммуникационное оборудование, топливо и медицинские средства.

00:12 россия передислоцировала вертолеты с авиабазы в Чаплинке. Это показывают спутниковые фото, опубликованные «Радио Свобода».

8 ноября спутник зафиксировал на территории аэродрома 15 вертолетов разных типов, 12 ноября этих вертолетов нет.

Также враг срочно эвакуирует завезенный российский гражданский персонал из Железного Порта в Скадовск.